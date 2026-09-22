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8 دول عربية وإسلامية تطالب الاحتلال بالالتزام باتفاق غزة

22 سبتمبر 2026 . الساعة 15:57 بتوقيت القدس
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وزراء خارجية عدد من الدول الإسلامية والعربية يجتمعون على هامش الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة (وكالات)

أعرب وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، ومصر، وقطر، والأردن، والإمارات العربية المتحدة، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، عن بالغ قلقهم إزاء استمرار المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، داعين الاحتلال الإسرائيلي إلى الوفاء بالتزاماته بموجب المرحلة الأولى من الاتفاق بشأن القطاع.

وأكد الوزراء، في بيان مشترك، الثلاثاء، ضرورة انخراط أمريكي فاعل لضمان وفاء الاحتلال بالتزاماته المتعلقة بغزة، مشددين على ضرورة اتخاذ خطوات من شأنها تخفيف المعاناة الإنسانية في القطاع.

وجددوا رفضهم القاطع لأي تدابير تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من وطنه، داعين إلى الحفاظ على حقوقه في أرضه ورفض أي محاولات لتغيير الواقع الديموغرافي.

كما دعوا إلى وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، وضمان المساءلة عن أعمال عنف المستوطنين بحق الفلسطينيين.

وطالب الوزراء بالوفاء بالالتزامات الواردة في الاتفاق بشأن غزة، بما يسهم في معالجة الأوضاع الإنسانية وضمان وصول المساعدات إلى الفلسطينيين في القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين
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