تحذيرات من كارثة بسبب سباق الذكاء الاصطناعي

تصاعدت التحذيرات من مخاطر سباق شركات الذكاء الاصطناعي لتطوير أنظمة فائقة الذكاء، بعد استقالة باحثين بارزين من شركتي أوبن إيه آي وأنثروبيك، اعتراضًا على ما وصفوه بتسارع التطوير دون ضمانات كافية للسلامة.

وأعلن الباحث السابق في الشركتين جيكوب كوكسون استقالته، محذرًا من سباق غير مسؤول نحو تطوير الذكاء الفائق، ومشيرًا إلى أن بعض العاملين في المجال يرون احتمال تسبب هذه الأنظمة في كوارث واسعة النطاق.

كما حذر إيفان هوبينجر، الباحث في مجال سلامة الذكاء الاصطناعي لدى أنثروبيك، من احتمال وقوع حادثة كارثية خلال العقد المقبل، مقدرًا هذا الاحتمال بأكثر من 10%.

بدوره، حذر بول كريستيانو، عضو مجلس إدارة المؤسسة غير الربحية التابعة لأوبن إيه آي، من تطوير الذكاء الفائق دون أنظمة مواءمة تضمن بقاء هذه التقنيات تحت السيطرة البشرية، معتبرًا أن فقدان السيطرة قد يكون دائمًا وغير قابل للإصلاح.

وتأتي هذه التحذيرات وسط جدل متصاعد في الولايات المتحدة بشأن تنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي، في وقت تتواصل فيه الاستثمارات الضخمة في تطوير هذه التقنيات، بينما يدعو خبراء إلى وضع أطر قانونية وأخلاقية تضمن سلامتها.

وبحسب تقرير للجزيرة، أنفقت أربع شركات تكنولوجية كبرى نحو 650 مليار دولار على الذكاء الاصطناعي خلال عام 2026، مقارنة بنحو 155 مليار دولار في العام السابق، ما يعكس التسارع الكبير في حجم الاستثمارات والمنافسة على تطوير هذه التقنيات.

ومع امتلاك شركات الذكاء الاصطناعي مراكز بيانات ورقائق وقدرات حوسبة ضخمة، تتزايد المخاوف من اتساع نفوذها الاقتصادي والسياسي، بالتزامن مع استمرار الجدل الدولي حول حدود تنظيم الذكاء الاصطناعي وحوكمته.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات