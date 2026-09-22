إيران: سنبيع السفن الأمريكية والإسرائيلية المصادرة خلال الحرب

أعلن حسن عبدليان بور، المسؤول في السلطة القضائية الإيرانية، أن السفن التجارية التابعة للولايات المتحدة و"إسرائيل" التي صادرتها بلاده في الخليج العربي ستُطرح للبيع، على أن يُخصص ريعها لعائلات ضحايا الحرب.

ووفقاً لوكالة “ميزان” التابعة للسلطة القضائية، صرح عبدليان بور، رئيس مركز المحامين بالسلطة القضائية، بأن السفن الأمريكية والإسرائيلية التي صادرتها إيران خلال الحرب سيتم بيعها.

وقال عبدليان بور إنه تمت مصادرة عدد من السفن الأمريكية والإسرائيلية في مضيق هرمز والخليج العربي “بموجب أحكام قضائية، وسيُستخدم الريع المحصل من بيع هذه السفن لصالح الأفراد والعائلات المتضررة في الحرب الأخيرة”.

وأشار عبدليان بور إلى أن الخبراء بدأوا دراسات لتحديد الأضرار الناجمة عن الهجمات الأمريكية في محافظة هرمزغان وجوارها.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، شنت الولايات المتحدة و"إسرائيل" حربا على إيران، خلفت آلاف القتلى، فيما ردت طهران بهجمات على "إسرائيل" والواعد الأمريكية في دول المنطقة.

المصدر / وكالات