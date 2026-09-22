روسيا تسقط مئات المسيرات الأوكرانية ومقتل 5 بهجمات روسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 297 طائرة مسيرة أوكرانية في عدة مناطق روسية خلال الليل، فيما قالت السلطات الأوكرانية إن 5 أشخاص قتلوا جراء هجمات روسية.

وقالت الوزارة في بيان: «خلال الليلة الماضية، اعترضت قوات الدفاع الجوي ودمرت 297 طائرة مسيرة فوق مقاطعات بيلغورود، وبريانسك، وفولغوغراد، وفورونيج، وكورسك، وليبيتسك، ونيجني نوفغورود، وروستوف، وريازان، وسامارا، وساراتوف، وسمولينسك، وتامبوف، وأوليانوفْسك، وجمهورية القرم».

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أمس الاثنين أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 45 طائرة مسيرة أوكرانية في عدة مقاطعات خلال ساعات النهار.

هجمات روسية على مناطق أوكرانية

في المقابل، قال مسؤولون أوكرانيون إن 5 أشخاص على الأقل قتلوا جراء هجمات روسية استهدفت مناطق أوكرانية مختلفة على طول خط الجبهة الممتد لنحو 1200 كيلومتر، وذلك أمس الاثنين.

وذكر ممثلو الادعاء في منطقة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا أن هجومًا بطائرات مسيرة استهدف بلدة لوزوفا، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 3 آخرين.

وفي منطقة دنيبروبتروفسك جنوبًا، قتلت طائرة مسيرة سائق سيارة في مدينة نيكوبول، التي تتعرض لهجمات روسية متكررة، وتقع على الضفة الغربية لنهر دنيبرو، قبالة محطة زابوريجيا للطاقة النووية الخاضعة للسيطرة الروسية.

وفي دونيتسك، التي تشهد اشتباكات متكررة على خط الجبهة، ألحقت ضربة روسية أضرارًا جسيمة بمبنى سكني في مدينة كراماتورسك الاستراتيجية، ما أدى إلى مقتل شخص. كما قُتل شخص آخر في قرية مجاورة، فيما قُتل شخص في هجوم آخر استهدف قرية في منطقة ميكولايف قرب ساحل البحر الأسود.

ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من الهجمات التي ينفذها أي من الطرفين، في ظل نفي كل منهما استهداف المدنيين.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات