الصين ترفض العقوبات الأميركية على شركات الطيران الإيرانية

أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، رفضها للعقوبات الأميركية على شركات الطيران الإيرانية، ووصفتها بأنها "غير قانونية"، وذلك بعد إعلان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن الضغوط الأميركية قد تؤدي إلى توقف شركات الطيران الإيرانية عن العمل اعتبارًا من 23 سبتمبر.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية غوو جياكون إن بكين تعارض العقوبات الأحادية التي لا تستند إلى القانون الدولي أو موافقة مجلس الأمن.

وكان بيسنت قد قال إن واشنطن ستمنع الطائرات الإيرانية الخاضعة للعقوبات من الحصول على الوقود والخدمات وبيع التذاكر، مهددًا الجهات المخالفة بالاستبعاد من النظام المالي القائم على الدولار.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن حملة أميركية لتشديد الضغط الاقتصادي على طهران، إذ فرضت واشنطن في 8 سبتمبر عقوبات على ما تبقى من شركات الطيران الإيرانية غير المشمولة سابقًا بالعقوبات، إلى جانب 36 جهة متهمة بدعم قطاع الطيران الإيراني ونقل الأسلحة والأفراد والشحنات غير المشروعة.

كما استهدفت العقوبات شركات ووسطاء ومسارات تجارية تستخدمها إيران للحصول على طائرات وتكنولوجيا حساسة، في إطار جهود واشنطن لتقييد قدرتها على الالتفاف على العقوبات.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات