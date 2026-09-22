ممداني يحرج ترمب علنًا بسبب حظر وسائل الإعلام

أحرج عمدة نيويورك زهران ممداني الرئيس الأميركي دونالد ترمب علنًا بشأن قرار منع عدد من وسائل الإعلام من دخول البيت الأبيض، مؤكدًا خلال مؤتمر صحفي مشترك في "غرايسي مانشن" تمسكه بإتاحة المجال أمام جميع الصحفيين لتغطية المسؤولين.

وقال ممداني إنه أبلغ ترمب بأن جميع ممثلي وسائل الإعلام سيكونون حاضرين في مقر إقامة عمدة نيويورك، في موقف جاء بعد حظر البيت الأبيض مؤسسات بينها "سي إن إن" و"إم إس ناو" و"بوليتيكو".

في المقابل، دافع ترمب عن قراره، متهمًا المؤسسات المحظورة بتقديم تغطية وصفها بأنها غير منصفة و"أخبار زائفة"، وقال إن عليها التزامًا بتغطية إنجازات إدارته بصورة عادلة.

وأثار التباين بين موقفي الرجلين اهتمامًا واسعًا، خصوصًا مع ظهور ممداني إلى جانب ترمب مؤكدًا فتح المجال أمام الصحافة، في وقت كانت فيه وسائل إعلام أميركية قد أعلنت تعليق تغطية بعض فعاليات الرئيس احتجاجًا على القيود المفروضة على الوصول إلى البيت الأبيض. كما رفعت المؤسسات المحظورة دعوى قضائية ضد الإدارة الأميركية على خلفية القرار.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات