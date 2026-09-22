تصعيد استيطاني وإجراءات إسرائيلية تطال أراضي ومساكن في الضفة

تصاعدت اعتداءات المستوطنين والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، الثلاثاء، لتطال فلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية، بالتزامن مع تهديد سكان عمارة سكنية في سلفيت بالإخلاء تمهيدًا لهدمها.

ففي محافظة رام الله، هاجم أكثر من 200 مستوطن، فجر الثلاثاء، أطراف بلدة المزرعة الشرقية شرقي المدينة، بحماية قوات الاحتلال، وحطموا أكثر من أربع مركبات ومنزلين، قبل أن يتصدى لهم الأهالي ويجبروهم على الانسحاب، وفق بلدية البلدة.

وفي سلواد شمال شرقي رام الله، هاجم مستوطنون البلدة بحماية قوة عسكرية، واستولوا على عشرات رؤوس الماشية التي تعود لثلاثة فلسطينيين، كما ألحقوا أضرارًا بممتلكات عدد من المنازل، قبل أن يتصدى لهم الأهالي.

وتشمل اعتداءات المستوطنين المتواصلة في أنحاء الضفة مهاجمة الفلسطينيين وممتلكاتهم، وتخريب المركبات والأراضي الزراعية، واقتلاع أشجار الزيتون أو إتلافها.

وفي محافظة جنين، أصدرت سلطات الاحتلال أمرين عسكريين لإزالة نباتات وأشجار زيتون من أراضٍ فلسطينية. ويستهدف أحدهما 178.71 دونمًا من أراضي بلدية جنين وبلدة قباطية قرب مستعمرة "كاديم"، فيما يشمل الثاني 128.77 دونمًا من الأراضي ذاتها مقابل معسكر "غانيم" قرب قرية حداد السياحية شرق جنين، بحسب مصادر فلسطينية.

وفي سلفيت، أخطرت قوات الاحتلال سكان عمارة سكنية مكونة من 18 طابقًا وتضم نحو 80 شقة بإخلائها تمهيدًا لهدمها، بالتزامن مع اقتحام المدينة وانتشار آليات عسكرية في عدد من أحيائها.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت سلفيت بعدة آليات، بينها مدرعتان، قبل أن تنسحب باتجاه بلدة بروقين. ولم تتأكد بشكل مستقل تفاصيل الإخطار أو طبيعته القانونية.

وقال صاحب العمارة إن المبنى مبيع ولم تعد مسؤوليته تقع عليه وحده، موضحًا أن التبليغ، وفق المعلومات المتاحة لديه، لم يصدر بالصيغة القانونية الرسمية التي تسبق عادة إجراءات الهدم، وأن تنفيذ أي هدم يستلزم إنذارات وإجراءات رسمية.

وتثير هذه التطورات مخاوف سكان العمارة من نزوح جديد، بينهم عائلة سبق أن غادرت منزلها في بلدة ياسوف إثر اعتداءات من المستوطنين.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تشديد قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محافظة سلفيت خلال الأيام الماضية، بما في ذلك إغلاق مداخل المدينة وعدد من البلدات والقرى، وسط تصاعد التوتر في المحافظة.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات