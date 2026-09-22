"الصحة": 5 شهداء و25 مصابًا خلال 24 ساعة بغزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، وصول 5 شهداء و25 مصابًا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2025، ارتفعت إلى 1,399 شهيدًا، فيما بلغ عدد الإصابات 4,863 إصابة، إضافة إلى 834 شهيدًا جرى انتشال جثامينهم.

وأشارت إلى أن الحصيلة التراكمية منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بلغت 73,919 شهيدًا و174,977 مصابًا.

وتواصل مستشفيات قطاع غزة استقبال الشهداء والجرحى، في ظل استمرار تداعيات العدوان الإسرائيلي وتدهور الأوضاع الصحية والإنسانية في القطاع، وسط صعوبات كبيرة تواجه الطواقم الطبية في تقديم الرعاية اللازمة للمصابين.

المصدر / فلسطين أون لاين