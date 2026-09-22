محاكم الاحتلال ترفض استئنافات 42 أسيرًا ضد الاعتقال الإداري

رفضت المحاكم العسكرية التابعة للاحتلال الإسرائيلي استئنافات تقدم بها 42 أسيرًا فلسطينيًا ضد قرارات اعتقالهم إداريًا، وفق قائمة نشرها مكتب إعلام الأسرى.

وشملت القائمة الأسرى: محمد عبد الله برقاوي، محمد سلامة الرشايدة، محمد جهاد جرادات، مالك إسحق ازغير، جهاد أيمن خليل، علي محمد شنطي، أحمد وائل إسكافي، حمزة بلال كتانة، عامر يوسف هرينات، خالد محمد نمروطي، محمد سمير حميدات، تامر نائل زيد، عمار فايز عرفات، عمر خالد حسين علي، محمد وسام نصورة، عمر أحمد جاموس، محمد عبد الله برناوي، أحمد سامر جمعة، محمد حسان الشخشير، رامي مفلح دويكات، أحمد سعيد سحاق، رويد فطين عبيدو، خليل رياض نمورة، صهيب رمزي فرح، أيهم وليد بني عودة، إبراهيم يوسف حسن، عبد العزيز محمد بشارات، صهيب جميل عبد الكريم، يعقوب إياد أبو عليا، محمد رائد شاهين، أيهم إياد أبو خرج، علاء أحمد دويكات، معتصم عمر أبو عليا، مأمون عبد الكريم رشدان، علاء الدين عمر زكارنة، زيد علي محسن، عيسى محمد جبرين، ريان غسان عارضة، معتز هشام يعقوب، لادن محمود جعيدي، سالم ناجح مسلم، وسامر فتحي قنديل.

وبموجب الاعتقال الإداري، يُحتجز المعتقلون دون لائحة اتهام أو محاكمة، مع إمكانية تجديد أوامر الاعتقال لفترات متتالية بقرارات عسكرية.

وقال مكتب إعلام الأسرى إن رفض الاستئنافات أبقى أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى نافذة، دون تغيير في قرارات احتجازهم.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات