ممداني: نتنياهو مجرم حرب ومهندس إبادة جماعية بحق الفلسطينيين

جدد عمدة نيويورك زهران ممداني، الثلاثاء، انتقاده لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واصفًا إياه بأنه "مجرم حرب ومهندس إبادة جماعية مروعة للشعب الفلسطيني"، وذلك بالتزامن مع بدء أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وتوقع وصول نتنياهو إلى نيويورك.

وقال ممداني، في مقابلة مع شبكة "CNN"، إن موقفه من نتنياهو لم يتغير، مؤكدًا ضرورة احترام مذكرة التوقيف الصادرة بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية، ومساءلة من تصدر بحقه مثل هذه المذكرات، وفق ما نقلته الشبكة.

وأضاف أن هذه القضية كانت من بين الملفات التي ناقشها خلال اجتماعه مع عمدة مدينة لاهاي، متسائلًا: "إذا طالبت المحكمة الجنائية الدولية باعتقال شخص ما لانتهاكه هذه القوانين، فمن نحن لنقول إنه فوق القانون؟"، مؤكدًا ضرورة تطبيق القانون على الجميع.

وفي الوقت ذاته، أقرّ ممداني بأن بلدية نيويورك لا تملك السلطة القانونية المستقلة لتنفيذ مذكرة التوقيف بحق نتنياهو، بعدما كان قد تعهد خلال حملته الانتخابية باعتقاله في حال زيارته المدينة.

ومن المقرر أن يلقي نتنياهو كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وسط دعوات واحتجاجات مرتقبة ضد زيارته، فيما قال ممداني إنه لا يعتزم المشاركة في المظاهرات، لكنه أكد حق سكان المدينة في الاحتجاج.

وتأتي تصريحات ممداني في ظل استمرار الخلاف السياسي بينه وبين نتنياهو بشأن الحرب على غزة، بالتزامن مع علاقة سياسية لافتة بين عمدة نيويورك والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ عقد الطرفان لقاءً هذا الأسبوع في مقر إقامة عمدة المدينة، بعد لقاءات سابقة بينهما.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات