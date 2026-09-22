النفط يرتفع قبيل محادثات محتملة بين أمريكا وإيران

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع استقرار السوق بعد تراجعها على مدى أيام، فيما يترقب المستثمرون تطورات محادثات محتملة بين الولايات المتحدة وإيران على هامش ‌اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم تشرين الثاني/ نوفمبر 22 سنتا أو 0.22 بالمئة إلى 100.57 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:21 بتوقيت غرينتش. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم تشرين الأول/ أكتوبر، الذي ينتهي التداول عليها اليوم الثلاثاء، سنتين أو 0.02 بالمئة إلى 95.80 دولار للبرميل.

وتبادلت إيران والولايات المتحدة التهديدات يوم الأحد لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه منفتح على لقاء نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، المتوقع وجوده في نيويورك هذا الأسبوع لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال تيم ووترر، كبير محللي الأسواق لدى كيه سي إم تريد “صعود خام غرب تكساس والافتتاح القوي لخام برنت يبدو وكأنه ارتداد تقليدي ناتج عن تغطية مراكز البيع على المكشوف بعد التراجع في الآونة الأخيرة، وليس تحولا في أساسيات السوق”.

وأضاف “المتعاملون الذين راهنوا على مزيد من الهبوط يقلصون بعض المخاطر في الوقت الذي تتكشف فيه الأحداث الدبلوماسية”.

ونقلت قناة "الجزيرة" عن محسن رضائي، أمين عام المجلس ‌الأعلى للأمن القومي الإيراني، قوله في مقابلة يوم السبت إن إيران أبلغت الوسطاء بشروطها لاستئناف المفاوضات الرامية ‌إلى إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة.

وذكر ووترر أن من المرجح أن تبقى الأسعار ضمن نطاق ضيق وأن تظل شديدة الحساسية للعناوين الإخبارية، إلى أن يتحقق تقدم ‌واضح أو تحدث انتكاسة في الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران.

ولا تزال الأوضاع في الشرق الأوسط مشتعلة بعد أن أعلنت حركة أنصار الله الحوثيين أنها هاجمت الرياض ومنشأة تابعة لشركة أرامكو السعودية في ينبع، وكثفت جهودها لعزل القوات المدعومة من السعودية عن ساحل البحر الأحمر.

المصدر / وكالات