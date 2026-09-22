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سيناتور أمريكي: ذخائرنا حوّلت غزة إلى بحر من الأنقاض

22 سبتمبر 2026 . الساعة 10:21 بتوقيت القدس
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السيناتور الأمريكي بيتر ويلش

عارض السيناتور الأمريكي بيتر ويلش خطة إدارة الرئيس دونالد ترامب لبيع "إسرائيل" ذخائر بقيمة 2.8 مليار دولار، محذرًا من أن تزويد حكومة بنيامين نتنياهو بالمزيد من القنابل سيؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

وقال ويلش، في بيان أصدره الجمعة 18 سبتمبر/أيلول، إن الصفقة المقترحة تشمل نحو 60 ألف قنبلة تزن الواحدة منها طنًا أو طنين، مشيرًا إلى أن هذه الذخائر "حوّلت غزة إلى بحر من الأنقاض"، وأودت بحياة عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، وفق ما أورده في بيانه.

وأضاف أن أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون وسط الدمار، بينهم مئات الآلاف من الأطفال، مع محدودية الوصول إلى الغذاء والمأوى والرعاية الطبية الأساسية ومياه الشرب وسبل كسب الدخل.

ودعا ويلش الكونغرس إلى وقف الصفقة، معتبرًا أن إرسال المزيد من القنابل إلى حكومة نتنياهو سيؤدي إلى إطالة أمد ما وصفه بالكارثة الإنسانية والسياسة الخارجية، مطالبًا أعضاء الكونغرس بتحمل مسؤوليتهم تجاه ما يجري.

وكانت إدارة ترامب قد اقترحت بيع "إسرائيل" ذخائر بقيمة 2.8 مليار دولار، في صفقة عارضها ويلش محذرًا من تداعياتها في ظل استمرار الأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
#غزة #الكارثة الإنسانية #بحر من الأنقاض

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