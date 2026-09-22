إعصار "دوجوان" يضرب اليابان.. 4 قتلى و6 مفقودين

لقي أربعة أشخاص مصرعهم، وفُقد ستة آخرون، جراء إعصار "دوجوان" الذي اجتاح مناطق في جزيرة هونشو، أكبر جزر اليابان، متسببًا بأمطار غزيرة وانهيارات أرضية وفيضانات واسعة.

وأفادت الشرطة في محافظتي كاناغاوا وتشيبا، المجاورتين للعاصمة طوكيو، بأن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم جراء انهيارات أرضية ناجمة عن الأمطار الغزيرة، فيما لا تزال عمليات البحث عن المفقودين متواصلة.

وشهدت مناطق متضررة هطول أمطار تجاوزت 410 مليمترات خلال يومين، ما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه وغمر شوارع ومركبات، فيما أظهرت مشاهد متداولة وصول المياه إلى مستويات مرتفعة داخل بعض المناطق.

ورغم تحسن الأحوال الجوية، لا تزال حركة القطارات متوقفة على عدد من الخطوط في منطقة طوكيو، بالتزامن مع إجراء فحوصات للمسارات والمعدات للتأكد من سلامتها بعد الأمطار الغزيرة.

وكانت السلطات اليابانية قد وجهت في 20 سبتمبر/أيلول الماضي تحذيرات لأكثر من 1.6 مليون شخص، وحثتهم على الانتقال إلى مناطق أكثر أمانًا تحسبًا لتداعيات الإعصار والأحوال الجوية القاسية.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات