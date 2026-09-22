اعتقالات واقتحامات واعتداءات للمستوطنين في الضفة الغربية

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حملات الاقتحام والاعتقال في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع تشديد إجراءاتها العسكرية ونصب الحواجز، فيما صعد المستوطنون اعتداءاتهم على بلدات فلسطينية، شملت سرقة عشرات المواشي وتخريب منازل ومركبات.

ففي محافظة طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم، مسنًا وابنته من بلدة طمون جنوب شرقي طوباس.

وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، إن قوات الاحتلال اعتقلت المسن برهان رشيد بني عودة (86 عامًا)، وابنته رشيدة برهان بني عودة (57 عامًا)، للضغط على نجلها لتسليم نفسه.

وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت في أوقات سابقة أفرادًا من عائلة رشيدة أكثر من مرة، للضغط على نجلها لتسليم نفسه.

واقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم، مدينة طوباس وبلدة طمون، حيث داهمت عدة منازل في مدينة طوباس قبل أن تنسحب منها، دون أن يبلغ عن اعتقالات أخرى، فيما شرعت صباحًا بمداهمة عدد من المنازل داخل بلدة طمون.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم، الشاب خباب أحمد متروك، عقب مداهمة منزله في منطقة شارع نابلس بالمدينة وتفتيشه.

وقالت مصادر عائلية إن متروك كان مطاردًا لدى الاحتلال لمدة عامين، وإن قوات الاحتلال اعتقلت في أوقات سابقة والدته أروى متروك وشقيقيه همام وخطاب، في إطار ضغوط قالت العائلة إنها هدفت إلى دفعه لتسليم نفسه.

وأضافت أن قوات الاحتلال سبق أن اعتقلت والده أحمد متروك، وأصدرت بحقه قرارًا بالاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم، المواطن سمير الأسطى (68 عامًا)، عقب اقتحام المدينة ومداهمة عدد من المنازل في مناطق متفرقة، واعتقاله من منزله في منطقة المساكن شرق المدينة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب جابر عماد طالب حمدان، من بلدة عناتا شمال شرقي القدس، بعد مداهمة منزله وتفتيشه واقتياده إلى جهة غير معلومة.

وفي محافظة رام الله والبيرة، سرق مستوطنون، فجر اليوم، عشرات المواشي خلال اقتحامهم بلدة سلواد شمال شرقي رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن عشرات المستوطنين، بحماية قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال، هاجموا البلدة واستولوا على عشرات المواشي تعود لثلاثة مواطنين، هم عبد العليم عبد الله حماد، وإسماعيل عفيف حماد، وعطا محمود حماد، كما خربوا ممتلكات عدد من المنازل.

وأضافت مصادر محلية أن أهالي سلواد تصدوا للمستعمرين خلال عملية الاقتحام والسرقة، وأجبروهم على مغادرة البلدة.

وفي السياق، هاجم أكثر من 200 مستعمر، فجر اليوم، أطراف بلدة المزرعة الشرقية شرق رام الله، بحماية جنود الاحتلال.

وأفادت بلدية المزرعة الشرقية بأن المستوطنين حطموا مركبات ومنازل قبل أن يتصدى لهم الأهالي ويجبروهم على مغادرة البلدة.

وبينت مصادر محلية أن أكثر من 4 مركبات ومنزلين تعرضت للتكسير خلال الهجوم.

وفي محيط رام الله والبيرة، شددت قوات الاحتلال صباح اليوم إجراءاتها العسكرية، ونصبت حاجزًا على مدخل قرية عين سينيا شمال رام الله، ما أعاق حركة مئات المركبات، خاصة الخارجة من المدينة، وتسبب بأزمة مرورية خانقة.

كما نصبت قوات الاحتلال حاجزًا بين بلدة سلواد وقرية يبرود شرق رام الله، وأعاقت حركة المواطنين، فيما أقامت حاجزًا على مدخل بلدة عابود غرب رام الله، وشرعت بتفتيش المركبات والتدقيق في هويات المواطنين.

وفي محافظة بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال اليوم، مدينتي بيت ساحور وبيت جالا، وبلدات العبيدية والشواورة وزعترة.

وتأتي هذه الاقتحامات والاعتقالات والاعتداءات في ظل تصعيد متواصل لقوات الاحتلال والمستوطنين في أنحاء الضفة الغربية المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين