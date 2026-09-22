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مصابون وقصف وإطلاق نار ونسف إسرائيلي في غزة

22 سبتمبر 2026 . الساعة 08:12 بتوقيت القدس
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جانب من قصف إسرائيلي سابق على مدينة غزة (أرشيف)

أصيب 5 مواطنين بينهم سيدتان، فجر اليوم الثلاثاء، جراء قصف وإطلاق نار إسرائيلي في قطاع غزة، فيما واصلت قوات الاحتلال اعتداءاتها في مناطق متفرقة من القطاع، بالقصف المدفعي وإطلاق النار ونسف المنازل.

وفي أخر التطورات الميدانية، أصيبت مواطنة بنيران جيش الاحتلال جنوبي مدينة خان يونس جنوبي القطاع. 

وأفادت مصادر محلية بأن 3 مواطنين أصيبوا جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا لعائلة كريم في حي التفاح شرقي مدينة غزة.

وذكرت المصادر أن آليات الاحتلال أطلقت النار بكثافة شرقي حي التفاح وشمال غربي مدينة غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي استهدف المناطق الشرقية من المدينة.

كما نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف لمنازل في المناطق الشرقية من مدينة غزة، فيما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار باتجاه ساحل مدينة غزة.

وفي شمالي القطاع، أصيبت امرأة برصاص قوات الاحتلال قرب دوار أبو شرخ في جباليا، فيما نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف في المنطقة الشمالية الغربية من بلدة بيت لاهيا.

وفي وسط القطاع، أطلقت آليات الاحتلال النار باتجاه المناطق الشرقية لمخيم البريج.

وفي جنوبي القطاع، نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف ضخمة جنوبي مدينة خان يونس، فيما أطلقت آلياته النار بكثافة في المناطق الواقعة جنوب شرقي المدينة.

وأمس الإثنين، استشهد خمسة مواطنين بينهم سيدتان وطفل وأصيب آخرون، بنيران قوات الاحتلال في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ348 على التوالي، خرق اتفاق وقف إطلاق النار والتهدئة في قطاع غزة، الموقع بوساطة عربية وأميركية في مدينة شرم الشيخ المصرية في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، والذي نص على إنهاء الحرب على غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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