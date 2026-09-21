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"أرنب" يقتحم ملعب المباراة !

21 سبتمبر 2026 . الساعة 13:42 بتوقيت القدس
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"أرنب" يقتحم ملعب المباراة !
متابعة/ فلسطين أون لاين

شهدت مباراة دالاس وأوستن في ديربي تكساس لقطة طريفة، بعدما اقتحم أرنب أرضية الملعب، ليخطف الأضواء من لاعبي الفريقين.

وكانت المباراة تسير بهدوء، في ظل التعادل السلبي بين الفريقين، قبل أن يظهر الضيف غير المتوقع في الدقيقة 76، ما دفع الحكم إلى إيقاف اللعب مؤقتًا.

وحاول عدد من اللاعبين وأعضاء الطاقم ملاحقة الأرنب وإخراجه من أرضية الملعب، لكنه نجح في الإفلات منهم، قبل أن يغادر الملعب بهدوء ويعود اللعب من جديد.

ولم تشهد الدقائق المتبقية أي أهداف، لتنتهي المباراة بالتعادل 0-0، فيما كان الأرنب صاحب أبرز لقطات اللقاء.

المصدر / فلسطين أون لاين + متابعات
#رياضة #ملعب #أرنب #دالاس وأوستن

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