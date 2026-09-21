لامين يامال يواصل تحطيم الأرقام

متابعة/ فلسطين أون لاين:

واصل الإسباني لامين يامال، نجم برشلونة، كتابة الأرقام القياسية في كرة القدم، بعدما وصل إلى حاجز 50 تمريرة حاسمة خلال مسيرته مع الفريق الكتالوني.

وحقق يامال هذا الرقم التاريخي وهو في عمر 19 عامًا و68 يومًا، وذلك خلال مشاركته في 159 مباراة بقميص برشلونة.

وبات يامال أصغر لاعب في تاريخ أندية الدوري الإسباني يصل إلى 50 تمريرة حاسمة، متجاوزًا الرقم السابق المسجل باسم البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وكان نجم ريال مدريد قد بلغ حاجز الـ50 أسيست عندما كان يبلغ 22 عامًا و298 يومًا، في 220 مباراة.

وبذلك، نجح يامال في تحطيم الرقم السابق بفارق يزيد على 3 سنوات، ليضيف إنجازًا جديدًا إلى سجله الحافل بالأرقام القياسية رغم صغر سنه.

المصدر / فلسطين أون لاين + متابعات