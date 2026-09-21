حماية المستهلك تضبط تجارًا مخالفين لتسعيرة الفحم في غزة

ضبطت طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني في محافظة غزة، عددًا من التجار المخالفين للتسعيرة الرسمية المقررة لسلعة الفحم، خلال جولة رقابية استهدفت الأسواق ومنافذ البيع.

وقالت الوزارة، في بيان، إن طواقمها نفذت حملة تفتيش ومتابعة ميدانية لضبط أسعار السلع الأساسية، وملاحقة التجار الذين يستغلون حاجة المواطنين ويرفعون الأسعار بصورة مخالفة للتسعيرة المعتمدة.

وأوضحت أن الطواقم ضبطت عدة حالات لتجار يبيعون الفحم بأسعار تتجاوز السقف السعري المحدد من الوزارة، في مخالفة للتعليمات والقوانين المنظمة لحركة الأسواق.

وأشارت إلى إحالة جميع المخالفين إلى الدائرة القانونية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحقهم.

وأكدت وزارة الاقتصاد الوطني استمرار جهودها الرقابية لحماية حقوق المستهلكين ومنع استغلال حاجاتهم أو التلاعب بالأسعار، مشددة على ضرورة التزام التجار بالتسعيرة الرسمية المعتمدة.

ودعت المواطنين إلى التعاون مع طواقم حماية المستهلك، والإبلاغ عن أي مخالفات أو حالات احتكار ورفع للأسعار، عبر قنوات التواصل وأرقام الشكاوى المعتمدة لدى الوزارة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار الرقابة على الأسواق وضبط أسعار السلع الأساسية، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون في قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين