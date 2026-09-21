"الصحة": 4 شهداء و17 إصابة خلال 24 ساعة بغزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الإثنين، وصول 4 شهداء و17 مصابًا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن من بين الشهداء حالة واحدة ارتقت متأثرة بإصابتها، فيما جرى انتشال جثامين 3 شهداء.

وأوضحت أن حصيلة الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر، ارتفعت إلى 1,394 شهيدًا، إضافة إلى 4,839 إصابة، فيما بلغ عدد حالات انتشال الضحايا من تحت الركام 834 حالة.

وبذلك ترتفع الحصيلة التراكمية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 73,914 شهيدًا و174,952 إصابة، وفق وزارة الصحة.

وتواصل وزارة الصحة تحديث حصيلة الضحايا مع وصول الشهداء والجرحى وانتشال جثامين الضحايا من تحت أنقاض المباني المدمرة في أنحاء القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين