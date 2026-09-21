فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

غارات وقصف مدفعي وتفجيرات إسرائيلية في جنوب لبنان

"حماس" والفصائل تبحث ملف الانتخابات وتعزيز الوحدة الوطنية

الشهيد جمال العقيلي.. قائد رياضي نشر الننشاكو في غزة ونقلها إلى العالمية

الأقصى المبارك في مواجهة التهويد الطقوسي

مستشفى الوفاء بغزة يعلّق خدمات أساسية ويحذر من أزمة تشغيلية

الحرس الثوري: سنغيّر أسلحتنا وجغرافية الحرب حال شن واشنطن هجومًا جديدًا

"حماس": إغلاق المسجد الإبراهيمي أمام المصلين اعتداء صارخ على حرمته

"اللجنة المشتركة للاجئين" تطالب الأونروا باعتماد التعليم الوجاهي في مدارس غزة

3 شهداء وإصابات.. الاحتلال يواصل قصفه واعتداءاته في غزة

الاحتلال يستولي على 4 مواقع تاريخية في طولكرم

"الصحة": 4 شهداء و17 إصابة خلال 24 ساعة بغزة

21 سبتمبر 2026 . الساعة 12:16 بتوقيت القدس
...
"الصحة": 4 شهداء و17 إصابة خلال 24 ساعة بغزة (تصوير رمضان الأغا)

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الإثنين، وصول 4 شهداء و17 مصابًا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن من بين الشهداء حالة واحدة ارتقت متأثرة بإصابتها، فيما جرى انتشال جثامين 3 شهداء.

وأوضحت أن حصيلة الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر، ارتفعت إلى 1,394 شهيدًا، إضافة إلى 4,839 إصابة، فيما بلغ عدد حالات انتشال الضحايا من تحت الركام 834 حالة.

وبذلك ترتفع الحصيلة التراكمية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 73,914 شهيدًا و174,952 إصابة، وفق وزارة الصحة.

وتواصل وزارة الصحة تحديث حصيلة الضحايا مع وصول الشهداء والجرحى وانتشال جثامين الضحايا من تحت أنقاض المباني المدمرة في أنحاء القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #وزارة الصحة #الشهداء

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة