غارات وقصف مدفعي وتفجيرات إسرائيلية في جنوب لبنان

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، تنفيذ غارات جوية وقصف مدفعي وتفجير منازل في مناطق متفرقة من جنوب لبنان.

ووفق “الوكالة الوطنية للإعلام”، أغار الطيران الحربي الإسرائيلي صباحاً، على وادي بلدة زبقين، بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي وعنيف على بلدتي المنصوري ومجدل زون والأودية المجاورة.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلية نسفت فجراً منازل في بلدة المنصوري.

وتشن "إسرائيل" حربا على لبنان منذ الثاني من آذار/ مارس الماضي، كما تحتل عددا من بلدات جنوب لبنان.

وأُعلن في 20 حزيران/ يونيو الماضي عن وقف لإطلاق النار، انخفضت بعده وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية لجنوب لبنان.

المصدر / فلسطين أون لاين