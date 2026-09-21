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بسبب نقص الوقود

مستشفى الوفاء بغزة يعلّق خدمات أساسية ويحذر من أزمة تشغيلية

21 سبتمبر 2026 . الساعة 11:37 بتوقيت القدس
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مستشفى الوفاء الطبي بغزة مهدد بتوقف خدماته

أعلنت إدارة مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي والجراحة التخصصية في غزة، اليوم الإثنين، تعليق العمل مؤقتًا في عدد من الخدمات الأساسية، بينها العيادات الخارجية والعمليات الجراحية والعلاج الطبيعي والوظيفي الخارجي، إلى جانب خدمات النطق ومشكلات البلع الخارجية.

وحذرت إدارة المستشفى من أن أزمة تشغيلية وإنسانية بلغت مرحلة بالغة الخطورة، وتهدد قدرته على مواصلة تقديم الخدمات الطبية والتأهيلية للمرضى والجرحى وذوي الإعاقة.

وأوضحت أن المستشفى يواجه نقصًا حادًا في السولار والوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية والمركبات، إلى جانب صعوبات متزايدة في توفير الزيوت والإطارات وقطع الغيار ومستلزمات الصيانة الضرورية لتشغيل المعدات والمركبات واستمرار الخدمات الأساسية.

وبيّنت أن تعليق بعض الخدمات الخارجية والعمليات الجراحية جاء في محاولة للحفاظ على الموارد المتاحة وتوجيهها نحو المرضى المنومين والخدمات الطبية الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها.

وناشدت إدارة المستشفى منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة والمؤسسات الصحية والإنسانية والجهات الداعمة، التدخل العاجل لتوفير الوقود والزيوت وقطع الغيار والاحتياجات التشغيلية الضرورية، بما يمكّن المستشفى من استعادة خدماته المتوقفة وضمان استمرار الخدمات الأساسية للمرضى والجرحى.

وأكدت أن استمرار الأزمة دون تدخل عاجل قد يؤدي إلى مزيد من تقليص الخدمات، ويهدد قدرة المستشفى على أداء دوره الطبي والإنساني، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى خدمات العلاج والتأهيل في قطاع غزة.

وتأتي أزمة مستشفى الوفاء في ظل تحديات تشغيلية متفاقمة تواجه المرافق الصحية في قطاع غزة، مع صعوبة توفير الوقود والمستلزمات الأساسية، الأمر الذي ينعكس على قدرة المؤسسات الطبية والتأهيلية على مواصلة تقديم خدماتها للمرضى والجرحى وذوي الإعاقة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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