الحرس الثوري: سنغيّر أسلحتنا وجغرافية الحرب حال شن واشنطن هجومًا جديدًا

قال الحرس الثوري الإيراني إن طهران ستغيّر أسلحتها وجغرافية الحرب، وتدفع بقدرات جديدة إلى الميدان، حال شنت الولايات المتحدة هجومًا جديدًا على إيران.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم الحرس الثوري حسين محبي، مساء الأحد، خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني تناول فيه عددًا من التطورات والقضايا الراهنة.

وأوضح محبي أن أي هجوم جديد سيقابله تغيير كبير في طبيعة الدفاع والهجوم الإيرانيين، مضيفًا أن بلاده ستدفع إلى الميدان بأسلحة وقدرات جديدة، وستغيّر جغرافية الحرب.

وأشار إلى أن "الأهداف الإيرانية لم تعد كما كانت سابقًا"، مؤكدًا أن طهران حددت أهدافًا جديدة لم تتعرض للهجوم من قبل.

وأكد المتحدث أن إيران مستعدة لخوض حرب طويلة الأمد، مبينًا أن الحرب، من وجهة نظر بلاده، تمر بمراحل مختلفة ولا تنتهي بصورة واحدة، وأن الحرس الثوري كان مستعدًا للحرب منذ البداية، وأصبح أكثر استعدادًا في الوقت الراهن.

وفي السياق، قال محبي إن الحرس الثوري لم يتواصل حتى الآن مع الولايات المتحدة، وإن القوات المسلحة الإيرانية لم تنخرط في المسار الدبلوماسي، مشيرًا إلى أن المهمة الأساسية للجيش هي الدفاع عن البلاد.

واعتبر أن الهيمنة الأمريكية في المنطقة انتهت، وأن إيران هي التي تحدد شكل النظام الجديد في المنطقة، وليس الولايات المتحدة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التوتر بين طهران وواشنطن، وتعثر مسار المفاوضات بين الجانبين، على خلفية خلافات تتعلق بعدد من الملفات، بينها الملاحة في مضيق هرمز الذي يُعد من الممرات الاستراتيجية لإمدادات الطاقة والتجارة العالمية.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات