الاحتلال يستولي على 4 مواقع تاريخية في طولكرم

استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقواتها، على أربعة مواقع أثرية وتاريخية في محافظة طولكرم شمال غربي الضفة الغربية، بينها أراضٍ وقفية ومواقع تضم عشرات المنازل المأهولة، وفق مصادر محلية وأهلية.

وأفادت المصادر بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة متنزه "مقام بنات يعقوب" الأثري في ضاحية ارتاح جنوب مدينة طولكرم، وعلّقت أوامر عسكرية تقضي بوضع اليد على الموقع وتصنيفه "منطقة أثرية" تابعة لما تسمى "سلطة الآثار الإسرائيلية".

وشملت القرارات ثلاثة مواقع أخرى، هي مقام النبي يعقوب جنوب غربي المدينة، وتل قعدة في ضاحية كفا جنوبًا، إضافة إلى خربة المسقوفة وخلة أبو لبن ضمن أراضي قرية إكتابا شرق طولكرم.

وأكد مجلس قروي إكتابا أن القرارات تطال عشرات الدونمات من أراضي القرية، بينها أراضٍ تضم عشرات المنازل المأهولة منذ سنوات، محذرًا من أن هذه الإجراءات قد تمهد لهدم منازل ومصادرة الأراضي وتجريفها.

ويُعد موقع مقام بنات يعقوب أرضًا وقفية إسلامية مسجلة تتبع وزارة الأوقاف، ويضم مبنى من طابقين يعود أحدهما إلى الفترة الرومانية والآخر إلى الفترة المملوكية، إلى جانب مصلى ومحراب وسرداب وبركتين أثريتين.

وحذر خبراء ومسؤولون فلسطينيون من توظيف الاحتلال قوانين "حماية الآثار" للاستيلاء على الأراضي الوقفية والأملاك الفلسطينية، داعين المؤسسات الدولية إلى التدخل لحماية المواقع التاريخية والموروث الحضاري الفلسطيني.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل تصاعد استهداف سلطات الاحتلال للمواقع الأثرية والمقامات الدينية في الضفة الغربية، عبر إصدار أوامر بوضع اليد والمصادرة، وسط مخاوف فلسطينية من ربط هذه المواقع بالمخططات الاستيطانية وتحويلها إلى مواقع سياحية تخدم الرواية الإسرائيلية.

المصدر / فلسطين أون لاين