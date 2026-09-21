"حماس" تدين رفض واشنطن منح تأشيرات للوفد الفلسطيني إلى نيويورك

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأحد، قرار الإدارة الأمريكية رفض منح تأشيرات دخول للوفد الفلسطيني المتوجه إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك للعام الثاني على التوالي.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم، في تصريح، إن القرار الأمريكي يمثل "انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية والاتفاقيات التي تنظم عمل المقر الأممي"، معتبرًا أنه يأتي في سياق الانحياز الكامل للاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف قاسم أن واشنطن تحاول من خلال هذا القرار منع إيصال "الرواية الفلسطينية العادلة" إلى المجتمع الدولي.

ويأتي القرار الأمريكي بالتزامن مع استعداد الأمم المتحدة لعقد أعمال دورتها الجديدة في نيويورك، حيث يشارك الوفد الفلسطيني في مناقشة عدد من القضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتطورات المتسارعة في الأراضي الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين