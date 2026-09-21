"الإعلامي الحكومي": قصف الاحتلال لأساسات "عمارة السعادة" سبب انهيارها

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الأحد، أن عمارة السعادة التي انهارت مؤخرًا في مدينة غزة، وأسفر انهيارها عن استشهاد أكثر من 21 مواطنًا وإصابة عشرات آخرين، إضافة إلى مفقودين، كانت قد تعرضت لقصف إسرائيلي مباشر خلال الأيام الأولى من حرب الإبادة على القطاع.

وأوضح المكتب في بيان، أن جيش الاحتلال استهدف العمارة في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قرابة الساعة الخامسة مساءً، مشيرًا إلى أن القصف تركز على أساسات المبنى وطابقيه الأول والثاني، ما ألحق أضرارًا هيكلية كبيرة ببنيته وقواعده الأساسية.

وقال إن القصف الإسرائيلي السابق والمركز شكّل، وفق المعاينات الهندسية والتقارير الميدانية وشهادات السكان، السبب المباشر لانهيار المبنى بشكل كامل، نافيًا ما وصفها بـ"ادعاءات الاحتلال" بشأن عدم استهداف العمارة.

واتهم المكتب الإعلامي الحكومي الاحتلال بمحاولة التنصل من مسؤوليته عن انهيار المبنى، معتبرًا أن نفي استهدافه يأتي في سياق ما وصفها بسياسة تضليل ممنهجة تهدف إلى الإفلات من المسؤولية عن الكوارث والمجازر التي خلّفها القصف الإسرائيلي في قطاع غزة.

وحمل المكتب الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انهيار العمارة، معتبرًا الحادثة جزءًا من سياسة تدمير ممنهج للبنية التحتية والأعيان المدنية، بما يخالف، وفق البيان، قواعد القانون الدولي الإنساني والمواثيق والأعراف الدولية.

وحذر من خطر انهيار عشرات المباني السكنية المتصدعة في قطاع غزة، والتي باتت تشكل خطرًا على حياة المواطنين والنازحين، نتيجة الأضرار التي لحقت بها خلال الحرب واستهداف أساساتها.

وطالب المكتب الإعلامي الحكومي المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والأممية والحقوقية بتوثيق انهيار عمارة السعادة والجرائم المماثلة، والعمل على ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية، وتحمل مسؤولياتهم في حماية المدنيين والأعيان المدنية في قطاع غزة.

ويأتي انهيار عمارة السعادة في ظل بقاء عشرات المباني والمنشآت السكنية المتضررة بفعل القصف الإسرائيلي عرضة لخطر الانهيار، وسط تحذيرات من استمرار تهديدها لحياة المواطنين والنازحين، في وقت تفرض فيه ظروف الحرب والدمار تحديات كبيرة أمام أعمال التقييم الهندسي والإزالة والترميم.

المصدر / فلسطين أون لاين