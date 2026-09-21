الاحتلال يعتقل 13 مواطنًا ويحتجز 53 شابًا في الضفة والقدس.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 13 مواطنًا على الأقل من محافظات جنين وطولكرم والخليل، فيما واصلت اقتحاماتها ومداهماتها لبلدات وقرى في الضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللها احتجاز عشرات الشبان والاعتداء على المواطنين وتخريب منازلهم.

ففي محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال سبعة مواطنين، بينهم سيدتان، خلال اقتحامات ومداهمات لعدة بلدات.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال شنت عدوانًا واسعًا على قرية فحمة جنوب جنين، تخلله مداهمة عدد من المنازل واستجواب سكانها، واعتقال دلال قاهر جميل صعابنة وشقيقتها إيمان، وأيمن رمزي صعابنة وشقيقه علي رمزي صعابنة.

وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمد طلعت طزازعة ورامي شوكات زكارنة، عقب تسلل وحدة خاصة إلى بلدة قباطية جنوب جنين، فيما اعتقلت أمير حازم بدارنة عقب مداهمة منزله في بلدة يعبد جنوب غربي المحافظة.

وفي محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال فجرًا خمسة مواطنين، بينهم أسرى محررون، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وذكرت مصادر محلية أن المعتقلين هم الشقيقان الأسيران المحرران إسلامبولي والقسام رياض بدير، ويبلغان من العمر 40 و37 عامًا، والأسير المحرر عزيز عماد حطاب (40 عامًا)، إضافة إلى محمد سلامة أبو خضرة من مدينة طولكرم، ونجيب كتانة (51 عامًا) من بلدة النزلة الشرقية شمال المحافظة.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن يزن رجب برقان، عقب مداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية عند مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت طرقًا رئيسية وفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.

وفي بلدة بدّو شمال غربي القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال البلدة فجرًا، وشنّت حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات الشبان.

وقالت مصادر مقدسية إن قوات الاحتلال تواصل حتى اللحظة احتجاز نحو 53 شابًا على الأقل داخل مركز تحقيق أقامته في أحد المنازل التي استولت عليها خلال اقتحام البلدة، بالتزامن مع عمليات تفتيش وتخريب وتكسير داخل عدد من المنازل، والاعتداء بالضرب على عدد من المواطنين.

وفي قرية برقة شمال غربي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال القرية وسط تعزيزات عسكرية، وداهمت عددًا من منازل المواطنين وفتشتها، وعبثت بمحتوياتها، كما اعتدت بالضرب على بعض قاطنيها واستجوبتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين