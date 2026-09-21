9 إصابات بنيران الاحتلال في خان يونس والبريج

أصيب 9 مواطنين، بينهم سيدة وصفت جراحها بالخطيرة، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة خان يونس ومخيم البريج بقطاع غزة، بالتزامن مع استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في القطاع من أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وأفادت "الإسعاف والطوارئ" في وزارة الصحة بغزة، بإصابة 9 مواطنين جراء إطلاق نار من قوات الاحتلال في مناطق خارج سيطرتها بمدينة خان يونس ومخيم البريج.

وذكرت مصادر محلية أن سيدة أصيبت بجراح خطيرة برصاص الاحتلال على طريق صلاح الدين وسط القطاع.

كما أصيب مواطنين واندلع حريق بمنزل لعائلة أبو الروس جراء سقوط قذيفة مدفعية إسرائيلية عليه في بلوك 12 شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وكان 3 مواطنين أصيبوا بنيران الاحتلال داخل مدينة حمد ومحيطها شمالي خانيونس، فيما أصيب مواطنان آخران جراء استهداف مدفعية الاحتلال خيام النازحين في منطقة الأخرس بحي الأمل غربي المدينة.

وفي خان يونس أيضًا، أطلقت دبابات الاحتلال نيرانها بكثافة باتجاه المناطق الشرقية والجنوبية للمدينة.

وفي وسط القطاع، أطلقت دبابات الاحتلال النار بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف المناطق الشرقية لمخيم البريج، فيما أطلقت طائرات الاحتلال المروحية النار في الأجزاء الشمالية من المخيم.

وفي شمالي قطاع غزة، قصفت مدفعية الاحتلال مناطق شرق مخيم جباليا، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من آلياته العسكرية.

ويواصل جيش الاحتلال، لليوم الـ347 على التوالي، خرق اتفاق وقف إطلاق النار والتهدئة في قطاع غزة، الموقع بوساطة عربية وأميركية في مدينة شرم الشيخ المصرية في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، والذي نص على إنهاء الحرب على غزة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في 31 تموز/يوليو 2026 التوصل إلى "اتفاق جديد" للشروع في المرحلة الثانية من "خارطة الطريق" الخاصة بقطاع غزة، إلا أن الخروقات الإسرائيلية لا تزال تتواصل في مناطق مختلفة من القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين