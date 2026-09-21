5 شهداء بينهم سيدتان وطفل .. الاحتلال يواصل قصفه واعتداءاته في غزة

استشهد خمسة مواطنين بينهم سيدتان وطفل وأصيب آخرون، اليوم الإثنين، بنيران قوات الاحتلال في مناطق مختلفة من قطاع غزة، بالتزامن مع استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في القطاع من أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وفي آخر التطورات المدانية، استشهد المواطن موسى أبو معروف في قصف من مسيرة إسرائيلية بالقرب من منطقة السكة وسط خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أن المواطنة فداء خضر طوطح (31 عامًا) استشهدت جراء إصابتها بالرأس برصاص الاحتلال قرب مركز شرطة أبو مدين على طريق صلاح الدين، وسط قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية استشهاد الفتاة سندس اكريّم برصاص الاحتلال المتمركزة شرق حي التفاح شرق مدينة غزة

كما استشهاد الطفل إسماعيل البردويل متأثرًا بجراحه التي أصيب بها برصاص جيش الاحتلال في مواصي رفح جنوب قطاع غزة.





وفي شمال القطاع، استشهد الشاب محسن أحمد مصطفى بهجة متأثرًا بإصابته بطلق نار في الرأس أطلقته طائرة مسيّرة إسرائيلية "كواد كوبتر".

كما انتشلت الطواقم الطبية جثمان الشهيد فؤاد أبو قمر الذي استشهد في قصف إسرائيلي سابق على مخيم جباليا شمالي القطاع.

وفي وقت سابق، أصيب 9 مواطنين بنيران قوات الاحتلال خارج مناطق سيطرتها في مدينة خان يونس ومخيم البريج، فيما أصيبت سيدة بجراح خطيرة برصاص الاحتلال على طريق صلاح الدين وسط القطاع، وفق ما أفادت "الإسعاف والطوارئ" في وزارة الصحة بغزة.

وأصيب مواطنان واندلع حريق بمنزل لعائلة أبو الروس جراء سقوط قذيفة مدفعية إسرائيلية عليه في بلوك 12 شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

كما أصيب 3 مواطنين بنيران الاحتلال داخل مدينة حمد ومحيطها شمالي خانيونس، فيما أصيب مواطنان آخران جراء استهداف مدفعية الاحتلال خيام النازحين في منطقة الأخرس بحي الأمل غربي المدينة.

وفي خان يونس أيضًا، أطلقت دبابات الاحتلال نيرانها بكثافة باتجاه المناطق الشرقية والجنوبية للمدينة.

وفي وسط القطاع، أطلقت دبابات الاحتلال النار بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف المناطق الشرقية لمخيم البريج، فيما أطلقت طائرات الاحتلال المروحية النار في الأجزاء الشمالية من المخيم.

وفي شمالي قطاع غزة، قصفت مدفعية الاحتلال مناطق شرق مخيم جباليا، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من آلياته العسكرية.

ويواصل جيش الاحتلال، لليوم الـ347 على التوالي، خرق اتفاق وقف إطلاق النار والتهدئة في قطاع غزة، الموقع بوساطة عربية وأميركية في مدينة شرم الشيخ المصرية في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، والذي نص على إنهاء الحرب على غزة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في 31 تموز/يوليو 2026 التوصل إلى "اتفاق جديد" للشروع في المرحلة الثانية من "خارطة الطريق" الخاصة بقطاع غزة، إلا أن الخروقات الإسرائيلية لا تزال تتواصل في مناطق مختلفة من القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين