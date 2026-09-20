الاحتلال يحاصر مسجدًا ويقتحم منزل منفذ عملية "حلميش"

اقتحمت قوات الاحتلال، مساء الأحد، بلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة، وحاصرت المصلين داخل مسجد عبد الله بن جابر أثناء أدائهم صلاة العصر، وسط انتشار عسكري في البلدة، وفق محافظة القدس.

وأفادت المحافظة بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وحاصرت المسجد، وجاء الاقتحام عقب عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "حلميش" شمال غرب رام الله، أسفرت عن مقتل مستوطن، قبل أن تزعم قوات الاحتلال اعتقال منفذ العملية مصابًا داخل مستشفى في مدينة رام الله.

وبحسب مصادر فلسطينية، فإن منفذ العملية هو الأسير المحرر قدري سمارة من بلدة بدو، فيما اقتحمت قوات الاحتلال البلدة وداهمت منزله، بالتزامن مع محاصرة المسجد.

وشهدت الضفة الغربية، اليوم، حالة من الاستنفار العسكري عقب العملية، حيث أغلقت قوات الاحتلال عددًا من الحواجز ومداخل بلدات وقرى، ووسعت عمليات البحث والملاحقة في محيط رام الله، قبل اعتقال منفذ العملية من أحد مستشفيات المدينة.

المصدر / فلسطين أون لاين