الفصائل تبارك عملية "حلميش" وتدعو لتصعيد المواجهة في الضفة

باركت فصائل فلسطينية، الأحد، عملية إطلاق النار قرب مستوطنة "حلميش" شمال غربي رام الله، والتي أسفرت عن مقتل مستوطن، معتبرةً أنها جاءت ردًا على اقتحامات المسجد الأقصى وتصاعد اعتداءات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية.

وقالت حركة حماس، في بيانها إن العملية تمثل، "ردًا بليغًا وعمليًا" على تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو واقتحاماته للمسجد الأقصى، والأعمال الاستفزازية داخل الأنفاق أسفل المسجد، مؤكدةً أنها رد على الاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى واعتداءات المستوطنين في الضفة.

ودعت حماس الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس إلى تصعيد عمليات المقاومة ومواجهة الاحتلال والمستوطنين، معتبرةً أن العملية تؤكد استمرار المواجهة رغم الإجراءات الأمنية الإسرائيلية.

من جانبها، باركت حركة فتح الانتفاضة العملية، واعتبرتها ردًا على السياسات الإسرائيلية والاعتداءات في قطاع غزة والضفة الغربية، إضافة إلى الاقتحامات للمقدسات وممارسات الاحتلال داخل السجون، مؤكدة أن عمليات المقاومة ستتواصل.

كما باركت حركة الجهاد الإسلامي العملية، وربطتها باقتحام نتنياهو ساحة البراق والأنفاق أسفل المسجد الأقصى، داعيةً إلى تكثيف الرباط في المسجد الأقصى.

وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مباركتها العملية، مشيرةً إلى مقتل مستوطن، ودعت إلى تصعيد المواجهة مع قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة والقدس.

بدورها، قالت حركة المجاهدين الفلسطينية إن العملية تمثل ردًا على الاعتداءات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين والمقدسات، واعتبرتها مؤشرًا على استمرار حالة الغضب في الضفة، داعيةً إلى تصعيد المواجهة.

كما باركت حركة الأحرار الفلسطينية العملية، معتبرةً أنها تعكس استمرار نشاط الفصائل المسلحة في الضفة، ودعت الفلسطينيين في الضفة والقدس والداخل إلى تنفيذ مزيد من العمليات ضد الاحتلال والمستوطنين.

وكانت مصادر إسرائيلية قد أفادت بمقتل مستوطن يبلغ 30 عامًا في إطلاق نار قرب مستوطنة "حلميش"، فيما زعمت قوات الاحتلال اعتقال المشتبه بتنفيذ العملية داخل مستشفى في رام الله بعد مطاردة في المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين