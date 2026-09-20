قطر: الاحتلال يتصرف بتهور ولا يلتزم بتعهداته بشأن غزة

اتهم رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، حكومة الاحتلال الإسرائيلي بعدم الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بقطاع غزة، مؤكدًا أن الاحتلال "يتصرف بتهور" ولا يلتزم بتعهداته، في ظل استمرار القتل ومنع دخول المساعدات إلى القطاع.

وقال رئيس الوزراء القطري، الأحد، إن الالتزامات التي جرى التعهد بها "لم تنفذ"، مضيفًا: "للأسف هناك طرف يواصل القتل ومنع دخول المساعدات لغزة، والعالم لا يفعل الكثير".

وشدد على ضرورة التزام الحكومة الإسرائيلية بما تعهدت به بشأن غزة، في ظل استمرار الأوضاع الإنسانية الصعبة في القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين