خطة طوارئ لإخلاء بنايات مهددة بالانهيار في غزة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إطلاق خطة طوارئ عاجلة لإزالة وإخلاء نحو 255 بناية متصدعة وآيلة للسقوط، بالتعاون بين وزارة الأشغال العامة والإسكان والوزارات والمؤسسات الحكومية، وبمشاركة المؤسسات الدولية والأممية العاملة في القطاع.

وأوضح المكتب أن الخطة تهدف إلى حماية أرواح المواطنين والنازحين المقيمين داخل هذه المباني أو في محيطها، وإنهاء الخطر الذي تشكله البنايات المهددة بالانهيار، مشيرًا إلى أن الوزارات المختصة أصدرت توجيهات بالبدء الفوري في إجراءات الإخلاء الميدانية.

وتتضمن الإجراءات إصدار إخطارات رسمية لأصحاب المباني الخطرة بضرورة الإخلاء الفوري، ووضع علامات تحذيرية تمنع الاقتراب منها، إلى جانب العمل على توفير أماكن إيواء مؤقتة للعائلات المتضررة.

وأشار المكتب إلى أن تنفيذ الخطة يجري بتنسيق بين وزارات الأشغال والتنمية الاجتماعية والحكم المحلي، وجهاز الدفاع المدني والشرطة الفلسطينية وجهات حكومية أخرى، مع إلزام الهيئات المعنية برفع تقارير ميدانية عاجلة حول عمليات حصر المباني والأسر والإخلاء.

وتواصل اللجان الحكومية المختصة تقييم أوضاع المباني وحصر الأسر المقيمة فيها، فيما تمكنت طواقم وزارة التنمية الاجتماعية من حصر عشرات الأسر النازحة خلال جولات تفقدية في مناطق متعددة.

ولفت إلى أن تنفيذ الخطة يواجه جملة من العقبات، بينها رفض بعض الأسر إخلاء المباني الخطرة، والنقص الحاد في التمويل، وشح الآليات والمعدات الثقيلة اللازمة لعمليات الإزالة، إضافة إلى أزمة توفير أراضٍ آمنة لنقل وإيواء النازحين.

وأكد المكتب أن مختلف الأطراف أبدت استعدادها للمشاركة في الخطة، مشيرًا إلى إعلان اللجنة المصرية جاهزيتها لتوفير وسائل النقل اللازمة لإجلاء النازحين من المباني المهددة ونقلهم إلى مراكز إيواء مخصصة.

ودعا المكتب الإعلامي الحكومي وسائل الإعلام والعائلات والمخاتير والوجهاء والعشائر ومؤسسات المجتمع المدني إلى إسناد الخطة والتوعية بأهميتها، مطالبًا المواطنين بالتعاون مع الطواقم الميدانية وتغليب المصلحة العامة لتفادي وقوع كوارث إنسانية جديدة.

المصدر / فلسطين أون لاين