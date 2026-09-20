قبال يقود باريس أف سي للفوز على ستراسبورغ وليون يكتسح رين

قاد الدولي الجزائري إيلان قبال فريقه باريس أف سي إلى الفوز على ستراسبورغ بنتيجة 2-1، السبت، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي، بعدما سجل الهدف الأول لفريقه، ليرفع رصيده إلى 11 نقطة ويصعد مؤقتًا إلى المركز الثالث.

وافتتح قبال التسجيل في الدقيقة 18، قبل أن يضيف بابلو باغيس الهدف الثاني في الدقيقة 57. وقلّص ستراسبورغ الفارق في الدقيقة 88 بهدف عكسي سجله السنغالي مصطفى مباو، لكنه لم يتمكن من إدراك التعادل، ليتجمد رصيده عند 7 نقاط.

ويواصل قبال تقديم مستويات لافتة مع باريس أف سي، في موسمه الثاني تواليًا بدوري الأضواء، وذلك بعد أيام من استدعائه مجددًا إلى المنتخب الجزائري.

ليون يكتسح رين برباعية

وفي مباراة أخرى، حقق ليون فوزًا كبيرًا على ضيفه رين برباعية نظيفة، ليرفع رصيده إلى 11 نقطة ويحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن باريس أف سي.

وسجل إرنست نواه هدفين في الدقيقتين 7 و30، وأضاف زاكاري أتيكامي الهدف الثالث في الدقيقة 48، قبل أن يختتم كورنتان توليسو الرباعية في الدقيقة 76.

وتتجه الأنظار الأحد إلى مواجهة مرسيليا وباريس سان جيرمان، حامل اللقب، الذي جمع 5 نقاط فقط من مبارياته الأربع الأولى، في محاولة لاستعادة توازنه وتحسين موقعه في جدول الترتيب.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات