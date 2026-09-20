إيران تضع 7 شروط للتفاوض مع واشنطن وسط تصاعد التوتر

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن طهران أبلغت واشنطن بسبعة شروط لبدء أي مفاوضات، مؤكدًا أن قبول الولايات المتحدة بحقوق إيران وشروطها يمثل أساسًا لأي مسار تفاوضي.

بدوره، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الشروط الإيرانية تشكل أساس المفاوضات، متهمًا واشنطن بنقض مذكرة التفاهم المبرمة في حزيران/يونيو الماضي، ومؤكدًا أن الظروف الحالية لا تسمح بالحديث عن إنهاء الحرب.

وفي واشنطن، قطع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عطلته في كامب ديفيد وعاد إلى البيت الأبيض، بالتزامن مع تصاعد التوتر في المنطقة، دون إعلان أسباب العودة المبكرة.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع زيارة مرتقبة لوزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران، في وقت تسعى فيه إسلام آباد إلى الحفاظ على دور الوساطة بين واشنطن وطهران، وسط ضغوط أمنية متزايدة في المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات