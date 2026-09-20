فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

قبال يقود باريس أف سي للفوز على ستراسبورغ وليون يكتسح رين

كاميرا تراقب مخاض أسيرة مكبلة.. رضيعة تولد تحت حراسة الاحتلال

إيران تضع 7 شروط للتفاوض مع واشنطن وسط تصاعد التوتر

قوات الاحتلال تمنع وصول 104 معلمين لمدارسهم وتعطل دراسة الطلاب

برشلونة يعلن إصابة لاعب جديد في صفوفه

"حماس" تبارك عملية "حلميش" وتعتبرها ردا بليغا على تصريحات نتنياهو

محمد صلاح يكتب رقم جديد مع طرابزون التركي

مانشستر سيتي يستفسر عن كوبارسي.. وبرشلونة يرد

الاحتلال يغلق المسجد الإبراهيمي ويخلي موظفي الأوقاف بالتزامن مع وصول مستوطنين

مستوطنون يقيمون بؤرة جديدة على أراضي جبع بجنين

إيران تضع 7 شروط للتفاوض مع واشنطن وسط تصاعد التوتر

20 سبتمبر 2026 . الساعة 16:26 بتوقيت القدس
...
إيران تضع 7 شروط للتفاوض مع واشنطن وسط تصاعد التوتر

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن طهران أبلغت واشنطن بسبعة شروط لبدء أي مفاوضات، مؤكدًا أن قبول الولايات المتحدة بحقوق إيران وشروطها يمثل أساسًا لأي مسار تفاوضي.

بدوره، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الشروط الإيرانية تشكل أساس المفاوضات، متهمًا واشنطن بنقض مذكرة التفاهم المبرمة في حزيران/يونيو الماضي، ومؤكدًا أن الظروف الحالية لا تسمح بالحديث عن إنهاء الحرب.

وفي واشنطن، قطع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عطلته في كامب ديفيد وعاد إلى البيت الأبيض، بالتزامن مع تصاعد التوتر في المنطقة، دون إعلان أسباب العودة المبكرة.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع زيارة مرتقبة لوزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران، في وقت تسعى فيه إسلام آباد إلى الحفاظ على دور الوساطة بين واشنطن وطهران، وسط ضغوط أمنية متزايدة في المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات
#واشنطن #إيران #تفاوض

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة