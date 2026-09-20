قوات الاحتلال تمنع وصول 104 معلمين لمدارسهم وتعطل دراسة الطلاب

منع إغلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي حاجزي تياسير وعين شبلي في الأغوار الشمالية، الأحد، 104 معلمين ومعلمات من الوصول إلى مدارسهم، ما أدى إلى تعطيل انتظام الدراسة في 6 مدارس حكومية وروضة أطفال تضم نحو 1100 طالب وطالبة.

وقال مدير التربية والتعليم في محافظة طوباس عزمي بلاونة، إن المعلمين لم يتمكنوا من الوصول إلى مدارسهم صباحًا بسبب إغلاق الحاجزين، الأمر الذي انعكس مباشرة على سير العملية التعليمية في المنطقة.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال فجر الأحد قرية المغير شرق رام الله، وانتشرت في أحيائها وداهمت عددًا من المنازل، بالتزامن مع إغلاق مدخلها الرئيسي وانتشار المشاة والآليات العسكرية وتحليق طائرة مسيّرة، وفق مصادر محلية.

وأدى إغلاق المدخل إلى تعطيل دوام المدارس ومنع العمال والموظفين من الوصول إلى أماكن عملهم، فيما أفادت المصادر باعتقال عشرات الفلسطينيين خلال الاقتحام.

وتشهد قرية المغير اقتحامات واعتداءات متكررة من قوات الاحتلال والمستوطنين، في وقت تتصاعد فيه القيود على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما يشمل إغلاق الحواجز والطرق وتعطيل الوصول إلى المدارس وأماكن العمل.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن واقع أمني متوتر في الضفة الغربية والقدس المحتلة منذ بدء الحرب على قطاع غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023، مع استمرار الاعتقالات والاقتحامات واعتداءات المستوطنين وهدم المنازل والتوسع الاستيطاني.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات