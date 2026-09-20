"حماس" تبارك عملية "حلميش" وتعتبرها ردا بليغا على تصريحات نتنياهو

باركت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأحد، عملية إطلاق النار قرب مستوطنة "حلميش" شمال غربي رام الله، والتي أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة آخرين، معتبرةً أنها جاءت في سياق الرد على اقتحامات المسجد الأقصى واعتداءات المستوطنين المتصاعدة في الضفة الغربية.

وقالت الحركة، في تصريح صحفي، إن العملية تمثل "ردًا بليغًا وعمليًا" على ما وصفته بالاقتحامات والاستفزازات الإسرائيلية في القدس، مشيرةً إلى اقتحام رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إلى جانب وزراء ومستوطنين، منطقة حائط البراق.

وأضافت أن العملية تأتي كذلك في سياق الرد على اقتحامات المسجد الأقصى واعتداءات المستوطنين في قرى وبلدات الضفة الغربية، داعيةً الفلسطينيين في الضفة والقدس إلى تصعيد أعمال المقاومة.

وكان مستوطن إسرائيلي في الثلاثينيات من عمره قد قُتل متأثرًا بإصابته الحرجة، فيما أصيب آخرون، جراء إطلاق نار استهدف مجموعة من المستوطنين قرب "حلميش"، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

وأفادت المصادر ذاتها بأن منفذ إطلاق النار انسحب من المكان، فيما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية ووحدات خاصة ومروحيات، وشرعت في عمليات بحث وتمشيط واسعة، بالتزامن مع إغلاق عدد من الطرق والحواجز في محيط رام الله.

وتأتي العملية في ظل تصعيد متواصل في الضفة الغربية والقدس، يتزامن مع اقتحامات عسكرية واعتداءات للمستوطنين، فيما شهدت منطقة حائط البراق مساء السبت وصول نتنياهو وعدد من وزراء حكومته وآلاف المستوطنين، عشية ما يسمى "يوم الغفران".

المصدر / فلسطين أون لاين