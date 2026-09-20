مانشستر سيتي يستفسر عن كوبارسي.. وبرشلونة يرد

متابعة/ فلسطين أون لاين:

كشفت صحيفة " El Nacional " أن نادي مانشستر سيتي استفسر من إدارة برشلونة عن إمكانية التعاقد مع المدافع الإسباني باو كوبارسي، خلال الفترة المقبلة.

وبحسب الصحيفة، جاء الرد الكتالوني واضحًا، حيث أبلغ برشلونة نظيره الإنجليزي بأن كوبارسي ليس معروضًا للبيع، وأن النادي يتمسك باستمراره ضمن صفوف الفريق.

ويحظى المدافع الشاب، البالغ من العمر 19 عامًا، بثقة كبيرة داخل برشلونة، في ظل اعتباره أحد العناصر المهمة في مستقبل الخط الخلفي للفريق.

ورغم اهتمام مانشستر سيتي بخدماته، فإن موقف برشلونة الحالي لا يترك مجالًا كبيرًا أمام النادي الإنجليزي لبدء مفاوضات رسمية، في ظل تمسك الإدارة باستمرار كوبارسي مع الفريق.

المصدر / فلسطين أون لاين + متابعات