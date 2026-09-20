الاحتلال يغلق المسجد الإبراهيمي ويخلي موظفي الأوقاف بالتزامن مع وصول مستوطنين

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة الغربية، وأخلت موظفي الأوقاف منه، بالتزامن مع نشر طائرات مسيّرة في محيطه.

وأفاد مراسل "فلسطين أون لاين" أن إغلاق المسجد بالتزامن مع وصول حافلات تقل مستوطنين إلى المنطقة، تمهيدًا لاقتحامه، وسط إجراءات أمنية مشددة فرضتها قوات الاحتلال في محيط المسجد.

وتتزامن هذه الإجراءات مع استمرار التضييق على حركة الفلسطينيين في البلدة القديمة بالخليل، وتشديد القيود المفروضة على الوصول إلى المسجد الإبراهيمي.

المصدر / فلسطين أون لاين