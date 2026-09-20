تصعيد إسرائيلي جنوب لبنان يشمل غارات وقصفًا وتوغلات برية

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، اعتداءاته على مناطق عدة في جنوب لبنان، عبر غارات جوية وقصف مدفعي وعمليات تفجير وتحركات برية، في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر لبنانية بأن القصف المدفعي طال منتصف الليل أطراف بلدة زوطر الشرقية من جهة ميفدون في قضاء النبطية، إضافة إلى حرج عيتا الجبل في قضاء بنت جبيل.

وفي قضاء النبطية، استهدفت غارات إسرائيلية بلدة النبطية الفوقا ومحيطها، فيما تحدثت مصادر عن ثلاث غارات على حي الساحة القديمة، استهدفت إحداها فريقًا إسعافيًا كان متوجهًا إلى موقع غارتين سابقتين، من دون تسجيل إصابات بين المسعفين.

كما واصلت قوات الاحتلال عمليات التفجير والنسف داخل عدد من البلدات الجنوبية، بالتزامن مع تحركات لآلياتها وقواتها قرب المناطق الحدودية. وشهدت ميس الجبل والمنصوري خلال الساعات الماضية تفجيرات وقصفًا، فيما أفادت مصادر بتوغل إسرائيلي باتجاه أطراف دير ميماس.

وتأتي هذه التطورات امتدادًا لتصعيد شهدته مناطق الجنوب خلال الأيام الماضية، شمل استهداف منازل ومنشآت وفرق إسعاف، إضافة إلى عمليات إحراق وتفجير وتحركات عسكرية إسرائيلية، رغم سريان وقف إطلاق النار.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت في آخر حصيلة تراكمية منشورة في 10 أيلول/سبتمبر أن عدد ضحايا العدوان منذ 2 آذار/مارس بلغ 4383 شهيدًا و12,406 جرحى، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023 نحو 8950 شهيدًا و30,642 جريحًا.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات