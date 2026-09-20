عشائر غزة تدعو لتحرك عربي لإعادة مأساة القطاع إلى الواجهة

دعا التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية في غزة القبائل والعشائر العربية إلى تحرك شعبي يعيد معاناة القطاع إلى صدارة الاهتمام، مؤكدًا أن إعلان وقف إطلاق النار لم ينهِ الأزمة الإنسانية ولا آثار الحرب.

وقال رئيس التجمع، علاء الدين العكلوك، إن التجمع يعتزم توجيه رسائل إلى وجهاء وأعيان قبائل في مصر والأردن وسوريا والعراق واليمن وليبيا، لحثهم على تنظيم تحركات تضامنية مع غزة، من بينها تخصيص يوم جمعة للحشد، يليه يوم حداد على شهداء القطاع.

وأشار العكلوك إلى استمرار الأزمات الإنسانية في غزة، متحدثًا عن تراجع الخدمات الصحية وتضرر المنشآت الطبية، إلى جانب استمرار النزوح ودمار آلاف الوحدات السكنية، محذرًا من مخاطر المباني المتضررة التي تهدد السكان.

واتهم الاحتلال بمنع وصول مستلزمات التعافي وإعاقة جهود إعادة الإعمار، معتبرًا أن استمرار هذه الظروف، إلى جانب القصف وتدهور الأوضاع المعيشية، يبقي معاناة القطاع قائمة رغم تراجع حضوره في وسائل الإعلام.

دعوات أردنية لإحياء التضامن مع غزة

وفي الأردن، دعا القاضي العشائري وشيخ عشائر الأردن طراد الفايز إلى تبني نداء عشائر غزة واستعادة الحراك الشعبي المساند للقطاع.

وقال عضو مجلس النواب الأردني معتز الهروط إن القضية الفلسطينية تحظى بمكانة خاصة لدى المجتمع الأردني، داعيًا إلى توسيع التحرك الشعبي في الأردن والدول العربية والإسلامية، وإبقاء معاناة الفلسطينيين حاضرة في الوعي العام.

وتأتي هذه الدعوات في ظل استمرار تداعيات الحرب على قطاع غزة، وسط تراجع التغطية الإعلامية للملف مقارنة بالفترات السابقة، فيما أعلنت وزارة الصحة في غزة، السبت 19 أيلول/سبتمبر 2026، استشهاد 1390 فلسطينيًا وإصابة 4801 آخرين منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات