الاحتلال يقتحم مستشفى في رام الله ويعتقل مصابًا بزعم تنفيذ عملية إطلاق نار

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مستشفى "إتش كلينك" التخصصي في حي المصايف بمدينة رام الله، واعتقلت أحد المصابين، بزعم أنه منفذ عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "حلميش"، شمال غرب رام الله، أسفرت عن مقتل إسرائيلي وإصابة آخر، وفق جيش الاحتلال ووسائل إعلام عبرية.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال داهمت المستشفى بتعزيزات عسكرية، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع في محيطه، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق، وسط حالة من الهلع بين المرضى والمراجعين.

وانتشرت قوات الاحتلال في المنطقة وأغلقت عددًا من الطرق والحواجز المحيطة برام الله، بالتزامن مع عمليات بحث ومطاردة أعقبت إطلاق النار، بمشاركة قوات كبيرة ومروحيات، وفق الإعلام العبري.

وبحسب مصادر محلية، أطلق مسلحون النار من مركبة باتجاه إسرائيليين قرب مستوطنة "حلميش"، ما أدى إلى إصابة أحدهم بجروح خطيرة قبل الإعلان عن وفاته لاحقًا.

ولم تتضح هوية المصاب المعتقل أو ظروف إصابته، فيما لم يصدر تأكيد فلسطيني رسمي للرواية الإسرائيلية بشأن كونه منفذ عملية إطلاق النار.

ويأتي اقتحام المستشفى والانتشار العسكري في رام الله في ظل تصعيد متواصل بالضفة الغربية، يشمل اقتحامات واعتقالات وتشديدًا للإجراءات العسكرية، بالتزامن مع تصاعد التوتر والاعتداءات في مدن وبلدات الضفة والقدس.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات