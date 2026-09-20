مقتل مستوطن وإصابة آخرين بعملية إطلاق نار غربي رام الله

أعلنت مصادر عبرية، يوم الأحد، مقتل مستوطن وإصابة آخرين جراء عملية إطلاق نار شمال غربي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر عبرية، أن مستوطنًا في الثلاثين من عمره قُتل متأثرًا بإصابته الحرجة جراء عملية إطلاق نار استهدفت مجموعة من المستوطنين قرب مستوطنة "حلميش" غرب رام الله.

وقالت المصادر إن منفذ العملية انسحب من المكان، في وقت تجري فيه قوات الاحتلال أعمال تمشيط واسعة بحثًا عنه.

ووفق مصادر ميدانية، فإن منفذ العملية استهدف بالرصاص مجموعة من المستوطنين عند عين وادي ريا قرب قرية دير نظام شمال غربي رام الله.

واستدعى جيش الاحتلال طائرات مسيّرة ومروحية لملاحقة المنفذ.

وفرضت قوات الاحتلال طوقًا أمنيًا مشددًا على القرى والبلدات المحيطة بموقع العملية، مع تنفيذ نصب حواجز عسكرية على الطرقات.

وتتزامن العملية مع اعتدءات واسعة للمستوطنين تشهدها الضفة الغربية والقدس المحتلة، وفي وقت اقتحم فيه أكثر من 700 مستوطن باحات المسجد الأقصى.

المصدر / فلسطين أون لاين