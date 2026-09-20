شهيد ومصاب برصاص الاحتلال قرب جنين

استشهد شاب فلسطيني واصيب آخر، عقب إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على مركبة شرقي مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، وفق ما ذكرت وسائل اعلام عبرية.

وبحسب المصادر، أطلقت قوات الاحتلال النار على المركبة بدعوى محاولتها تنفيذ عملية دهس، ما أدى إلى استشهاد أحد الشابين وإصابة الآخر قبل اعتقاله.

وعقب الحادثة، دفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة، وفرض طوقًا أمنيًا مشددًا، فيما واصلت قواته عمليات التمشيط وأغلقت عددًا من الطرق المؤدية إلى الموقع.

وتشهد الضفة الغربية والقدس منذ صباح الأحد تصعيدًا ميدانيًا، بالتزامن مع اقتحام أكثر من 509 مستوطنين للمسجد الأقصى، بالتزامن مع ما يسمى "عيد الغفران".

المصدر / فلسطين أون لاين