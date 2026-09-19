إصابة جنديين إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة جنوبي لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، إصابة جنديين في انفجار عبوة ناسفة استهدف مركبة عسكرية في منطقة السلوقي جنوبي لبنان.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن جنديين من قوات الاحتياط أصيبا جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت آلية هندسية عسكرية في المنطقة، مشيرة إلى أن الجيش شن غارات على مواقع في جنوب لبنان عقب الحادث.

ورجحت الإذاعة أن تكون العبوة قد زُرعت قبل سريان وقف إطلاق النار، دون أن يقدم الجيش الإسرائيلي تفاصيل إضافية بشأن الجهة التي تقف وراء زرعها.

ويأتي الحادث في ظل استمرار التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، رغم توقيع لبنان وإسرائيل، في 26 يونيو/حزيران الماضي، "صيغة إطار" في واشنطن برعاية أمريكية، تنص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي اللبنانية وانتشار الجيش اللبناني في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية.

وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون قد أكد في وقت سابق أن التحدي الأبرز في الجنوب يتمثل في انسحاب إسرائيل من القرى والبلدات التي تحتلها وانتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية، مشددًا على مواصلة العمل مع شركاء لبنان للضغط من أجل الالتزام بـ"اتفاق الإطار".

ورغم توقيع الاتفاق، تواصل إسرائيل هجماتها على مناطق في جنوب لبنان، فيما لا تزال قواتها تنتشر في عدد من المواقع والمناطق الجنوبية، بعضها تحت السيطرة الإسرائيلية منذ عقود وأخرى خلال جولات التصعيد والعمليات العسكرية الأخيرة.

والخميس، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية منذ 2 مارس/آذار الماضي وحتى 17 سبتمبر/أيلول الجاري إلى 4386 شهيدًا و12 ألفًا و407 مصابين، وفق الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وأضافت الوزارة أن إجمالي حصيلة الضحايا منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بلغ 8953 شهيدًا و30 ألفًا و643 مصابًا.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات