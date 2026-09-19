يختارون أسيرًا ويعذبونه.. تفاصيل صادمة من سجن "راكيفيت"

كشف مكتب إعلام الأسرى أن إدارة سجن "راكيفيت"، الذي تحتجز فيه أسرى "النخبة" من قطاع غزة، تنتهج سياسة ممنهجة تقوم على الاستفراد بأسير واحد من كل غرفة، وإخضاعه للضرب والتعذيب الشديدين، فيما يتعرض بقية الأسرى للقمع بالغاز والرصاص المطاطي.

وأوضح المكتب أن قوات القمع تقتحم غرف الأسرى وتعتدي بصورة مركزة على أحدهم، بينما ترش بقية الأسرى بالغاز وتطلق الرصاص المطاطي باتجاههم، مشيرًا إلى أن آخر عملية قمع استمرت نحو 15 دقيقة.

وبيّن أن إدارة السجن حرمت الأسرى من وجبة الإفطار دون توضيح الأسباب، فيما يرجّح الأسرى أن تكون عمليات القمع مرتبطة بطلبات العلاج والشكاوى التي تقدم بها محاموهم إلى المحكمة العليا.

وأضاف أن إدارة السجن تجبر الأسرى في كل مرة على التنازل عن شكاواهم، بينما وقع الاعتداء الأخير دون سابق إنذار، في ظل ظروف احتجاز تشمل طعامًا سيئًا وشحيحًا، وحرمان الأسرى من التعرض لأشعة الشمس، وإجبارهم على ارتداء ملابس وهي مبللة.

وأشار مكتب إعلام الأسرى إلى أن أسرى غزة يُحرمون من أداء الصلاة وقراءة القرآن، كما لا تتوفر لديهم ساعات لمعرفة التوقيت ومواعيد الصلاة، ما يضطرهم إلى تقديرها اعتمادًا على ضوء النهار.

وطالب المكتب المؤسسات الحقوقية والدولية بالتدخل العاجل لوقف لتعذيب والانتهاكات بحق الأسرى، والعمل على توفير الحماية لهم وتحسين ظروف احتجازهم.

ويقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 9400 أسير فلسطيني، بينهم 370 طفلا و92 امرأة، وسط تقارير حقوقية تتحدث عن تعرض أسرى للتعذيب والإهمال الطبي.

المصدر / فلسطين أون لاين