موهبة مانشستر يونايتد في برشلونة للتفاوض

متابعة/ فلسطين أون لاين:

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن تطورات جديدة في مستقبل الموهبة الشابة جي جي غابرييل، لاعب أكاديمية مانشستر يونايتد، بعدما وصل اللاعب البالغ من العمر 15 عامًا إلى مدينة برشلونة، وسط اهتمام من عدة أندية أوروبية، أبرزها برشلونة وريال مدريد.

وكان غابرييل قد تقدم رسميًا بطلب إلى مانشستر يونايتد لإلغاء تسجيله مع النادي بشكل فوري، إلا أن إدارة «الشياطين الحمر» رفضت الطلب، ولا تزال تحاول إقناع اللاعب بالاستمرار مع الفريق.

وتأتي هذه التطورات بعدما كان غابرييل قريبًا من الظهور مع الفريق الأول لمانشستر يونايتد في كأس الرابطة أمام برايتون، الأمر الذي كان سيجعله أصغر لاعب في تاريخ النادي يشارك مع الفريق الأول.

ويُعد غابرييل من أبرز المواهب الصاعدة في أكاديمية يونايتد، بعدما سجل 26 هدفًا خلال 29 مباراة مع فرق الفئات العمرية الموسم الماضي، قبل أن يسجل ثلاثية في ظهوره الأول بدوري الشباب الأوروبي هذا الموسم.

وبحسب التقارير، فإن برشلونة وريال مدريد ليسا الوحيدين المهتمين باللاعب، إذ تتابع أندية أوروبية أخرى موقفه، فيما يقترب غابرييل من بلوغ عامه السادس عشر في السادس من أكتوبر المقبل، وهو موعد قد يكون مهمًا في تحديد مستقبله.

المصدر / فلسطين أون لاين