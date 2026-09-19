4 شهداء بينهم طفلة في استهدافات للاحتلال بمناطق متفرقة في غزة

استشهد أربعة فلسطينيين، بينهم طفلة، وأصيب آخرون، السبت، جراء غارات وإطلاق نار وقصف مدفعي إسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، فيما واصلت قوات الاحتلال استهداف المدنيين ومناطق إيواء النازحين.

وأفاد مراسلنا باستشهاد مواطن وإصابة شخصين، أحدهما بحالة حرجة، إثر غارة نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية على مركبة مدنية في الشارع الأول بحي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة.



video_2026-09-19_17-19-59.mp4

وفي وقت سابق، استشهد الشاب بصير منير البرش وأصيب آخرون في غارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية قرب مقر الدفاع المدني غربي مخيم جباليا شمالي القطاع، فيما استشهد الشاب رائد أبو عصر إثر استهداف إسرائيلي لمواطن في شارع مشتهى بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وفي وسط القطاع، أفاد مستشفى شهداء الأقصى باستشهاد طفلة متأثرة بإصابتها برصاص قوات الاحتلال شمالي مخيم النصيرات، بينما أصيب شاب بجروح خطرة جراء إطلاق النار عليه شرقي مخيم المغازي.

قصف وإطلاق نار في مناطق عدة

وفي جنوب القطاع، أصيبت مواطنة برصاصة في الفم جراء إطلاق قوات الاحتلال النار على النازحين في منطقة "فش فريش" بمواصي خان يونس.

كما شهدت المناطق الشرقية والجنوبية من خان يونس إطلاق نار مكثفًا من الآليات الإسرائيلية، بالتزامن مع قصف مدفعي وغارات جوية وقنابل ألقتها طائرات مسيّرة قرب "الخط الأصفر".

وتعرضت منطقة الشاكوش، جنوب غربي خان يونس، لقصف وإطلاق نار من الدبابات الإسرائيلية، فيما أطلقت قوات الاحتلال قنابل إنارة في أجواء جنوبي المدينة.

وفي مواصي رفح، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي المنطقة، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من الآليات باتجاه خيام النازحين.

نسف مبانٍ وقصف على مدينة غزة

وفي شمال القطاع، أطلقت الآليات الإسرائيلية النار شرقي مخيم جباليا، فيما نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف لمبانٍ سكنية.

أما في مدينة غزة، فاستهدف قصف مدفعي وإطلاق نار من الدبابات المنطقة الشرقية من حي التفاح شمال شرقي المدينة، بينما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية قذائف باتجاه عرض البحر.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، والتي أسفرت، وفق المعطيات الواردة، عن استشهاد 1386 فلسطينيًا وإصابة 4784 آخرين منذ بدء سريان الاتفاق.

المصدر / فلسطين أون لاين