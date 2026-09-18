انطلاق المؤتمر الأول للتجمع العام لطلبة فلسطين

انطلقت في مدينة إسطنبول التركية، أعمال المؤتمر الأول لـ "التجمع العام لطلبة فلسطين"، بمشاركة وفود طلابية فلسطينية تمثل تجمعات وهيئات ومبادرات من أكثر من 28 دولة، إلى جانب شخصيات ذات خبرة في العمل الطلابي والشبابي والوطني.

ويأتي المؤتمر بالتزامن مع الإعلان الرسمي عن تأسيس التجمع، الذي يهدف إلى تنظيم الطاقات الطلابية الفلسطينية وتعزيز حضورها في المجتمعات والفضاءات الوطنية، وتطوير القدرات القيادية والمؤسسية للأطر الطلابية، وفتح مساحات للتشبيك وتبادل الخبرات وبناء برامج ومبادرات مشتركة.

وافتُتحت أعمال اليوم الأول بكلمة لرئيس الهيئة التأسيسية للتجمع الدكتور عبد الرحمن الفرا، استعرض فيها مراحل التأسيس وأهداف التجمع، مؤكدًا ضرورة تطوير أدوات العمل الطلابي الفلسطيني وتعزيز قدرته على التأثير والعمل المؤسسي.

وقدّم الأمين العام السابق للاتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات الطلابية د. عمر قورقماز، كلمة أشاد فيها بالمبادرة، مشددًا على أهمية البناء على التجارب المتراكمة في تاريخ العمل الطلابي.

وتضمّن الافتتاح كلمة تأصيلية للباحث المتخصص في شؤون القدس زياد ابحيص، تناول فيها الدور التاريخي للحركة الطلابية الفلسطينية في مسار العمل الوطني، مشيرًا إلى أن الأطر الطلابية شكّلت رافدًا أساسيًا للكوادر والقيادات الفلسطينية في محطات مفصلية، خصوصًا خلال الانتفاضتين الأولى والثانية.

وشهد البرنامج عرضًا تعريفيًا بآليات عمل التجمع قدّمه رئيس اللجنة التحضيرية، غيث نصار، تلاه عرض تنظيمي لأمين سر اللجنة التحضيرية، مهند دودين حول اللوائح الداخلية وآليات العضوية، بهدف تعريف الوفود ببنية التجمع وأطر العمل فيه.

وعُقدت جلسة حوارية بعنوان "الحركة الطلابية الفلسطينية"، شارك فيها عدد من الشخصيات ذات التجربة في العمل الطلابي والمجتمعي، وناقشت تحولات العمل الطلابي وتحدياته وسبل تطوير دور الطلبة في البيئات المختلفة.

كما قدّم الدكتور الفرا ورشة تدريبية بعنوان "فلسفة العمل الطلابي ومسؤوليات العمل الوطني"، تناولت وظائف العمل الطلابي وعلاقته ببناء قدرات الطلبة وتعزيز دورهم العام.

وخصّصت جلسة للتعريف بالوفود المشاركة، أدارها الأكاديمي والباحث في القانون العام وحقوق الإنسان دكتور محمد صيام، وأتاحت للطلبة عرض تجاربهم القادمة من دول متعددة وبحث فرص التعاون فيما بينهم.

واختُتم اليوم الأول بأمسية شارك فيها الأسيران المحرران، محمود شريتح ومحمود عيسى أبو مارسيل، قدّما خلالها جانبًا من تجربتهما في العمل الطلابي والوطني.

وتتواصل أعمال المؤتمر اليوم الجمعة وغدًا السبت عبر سلسلة من الجلسات والورش والمساحات الحوارية، على أن يشهد اليوم الختامي استكمال الاستحقاقات التنظيمية للتجمع والإعلان عن رئيسه المنتخب، إلى جانب عرض مخرجات المؤتمر وخطته للمرحلة المقبلة.

المصدر / إسطنبول/ فلسطين أون لاين: