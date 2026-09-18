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لاعب من غزة يعزز صفوف العهد اللبناني

18 سبتمبر 2026 . الساعة 16:09 بتوقيت القدس
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اللاعب الفلسطيني محمد بلح

أعلن نادي العهد اللبناني تعاقده مع مهاجم منتخبنا الوطني الفلسطيني محمد بلح، قادمًا من نادي الشحانية القطري، ليدخل اللاعب تجربة جديدة في الملاعب اللبنانية.

ويُعد بلح من المهاجمين الفلسطينيين الذين خاضوا تجارب احترافية في عدد من الدوريات العربية، قبل أن يحط الرحال في الدوري اللبناني من بوابة العهد.

ويأمل المهاجم الدولي أن يشكل انتقاله الجديد محطة مهمة في مسيرته، وأن يقدم إضافة هجومية للفريق خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب مواصلة حضوره مع الفدائي.

وينحدر بلح من مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وبدأ مسيرته في نادي الصداقة الرياضي، قبل أن ينتقل للأهلي الأردني، ومنه للدوري المصري، ويلعب لأندية المصري والمقاولون، ومن ثم انتقل للدوري العماني، وبعدها للدوري القطري.

المصدر / بيروت/ فلسطين أون لاين:
#المنتخب الوطني الفلسطيني #الدوريات العربية #نادي العهد اللبناني

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