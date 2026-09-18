باحثة من غزة تفوز بجائزة بريطانية في علم الاجتماع الطبي

فازت الباحثة الفلسطينية سجى حمدان من قطاع غزة بجائزة Phil Strong Memorial Prize في علم الاجتماع الطبي، التي تمنحها مجموعة علم الاجتماع الطبي في الجمعية البريطانية لعلم الاجتماع، بعد اختيار مشروعها البحثي من بين 16 طلبًا تقدم بها باحثون هذا العام.

وتدرس حمدان في جامعة كوينز بلفاست، وأُعلن عن فوزها بالجائزة خلال مؤتمر الجمعية البريطانية لعلم الاجتماع الطبي لعام 2026، الذي عُقد في جامعة نورثمبريا خلال الفترة من 8 إلى 10 أيلول/سبتمبر الجاري.

ويركز مشروع سجى البحثي على تأثير الحماية القانونية في الرعاية الصحية، وصنع القرار الطبي، وإمكانية الوصول إلى الخدمات والممارسة المهنية وفرص البقاء، ضمن مجال علم الاجتماع الطبي.





وأشادت لجنة التحكيم بالمشروع، مشيرةً إلى وضوحه وعمقه النظري والمفاهيمي، إلى جانب تناوله حاجة واضحة في مجال علم الاجتماع الطبي.

وتتيح الجائزة للباحثة حمدان خوض تجربة أكاديمية متخصصة في سويسرا، لتطوير فكرة بحثها وتعميقها وبلورتها.

وتمنح جائزة (Phil Strong Memorial Prize) من مجموعة علم الاجتماع الطبي في الجمعية البريطانية لعلم الاجتماع، لدعم الأبحاث والأفكار في مجال علم الاجتماع الطبي.

المصدر / فلسطين أون لاين